Неравнодушные одесситы сумели задержать мужчину, который якобы пытался совершить кражу в одном из магазинов в центре города. Прохожие увидели мужчину, который убегал с места происшествия вечером 10 января.

Злоумышленника задержали без участия полицейских. Довольно необычным способом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграм.

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Правоохранители прибыли на место происшествия лишь после того, как мужчину обезвредили.

Задержание по-одесски

Поскольку даже находясь под наблюдением неравнодушных, злоумышленник мог сбежать, одесситы решили действовать решительно. Мужчину примотали скотчем к столбу.

Именно в таком виде вероятный вор оставался до приезда патрульных, которые уже официально задержали мужчину и передали его следователям.

Открыли ли правоохранители уголовное дело из-за попытки кражи в магазине, неизвестно. В полиции инцидент официально пока не прокомментировали.

Смотрите видео задержания подозреваемого в краже в Одессе (внимание, ненормативная лексика 18+):