59-летнего бывшего осужденного задержали полицейские по подозрению в убийстве своего товарища. В совершении преступления мужчина признался.

Об убийстве полицейские узнали после того, как им позвонили жители подъезда, в котором произошло преступление. Через несколько часов после этого следователи уже задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

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Вызвали правоохранителей люди, которые увидели на полу подъезда лужу крови.

Что известно об убийстве мужчины в Одессе

Следователи выяснили, что потерпевший ранее отбывал наказание в одной камере со своим вероятным убийцей. После освобождения они жили в квартире, принадлежащей задержанному.

Убийство произошло вечером во время распития водки. Как отметил злоумышленник, товарищ начал с ним разговаривать, после чего он схватил нож и ударил оппонента в грудь.

От ранения 38-летний пострадавший умер на месте происшествия, а владелец дома ушел.

Подозреваемого в совершении умышленного убийства задержали в день совершения преступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео с одесситом, которого подозревают в убийстве товарища: