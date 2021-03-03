В Одессе 3 марта мужчина упал с 23 этажа на машину и выжил. Его забрала скорая.

Это случилось утром около 8 утра в ЖК "Альтаир". Пока неизвестно в каком состоянии пострадавший.

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В телеграм-канале "Одесса сейчас" отмечают, что это была попытка самоубийства, якобы мужчина сам выпрыгнул.

В Одессе мужчина упал с 23 этажа и выжил: смотрите видео (18+)

В последнее время в Украине произошло много аналогичных прыжков, большинство из них закончились смертельно. Почти все – подростки или дети.

В Чернигове 28 февраля 13-летний мальчик выжил после падения с 8 этажа.

В Киеве 1 марта 15-летняя девушка выпрыгнула с балкона многоэтажки. Она, к сожалению, умерла.

Больше всего детских суицидов зафиксировано в Киеве и области.

В соцсетях уверяют, что это не случайность – детей подталкивают к самоубийствам через интернет неизвестные маньяки. Говорят об активизации новой "игры" по аналогу "синий кит". Сейчас эти факты не доказаны.