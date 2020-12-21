Преступление произошло в Малиновском районе Одессы по адресу Испанский переулок, 1. Неизвестный мужчина зашел в универсам "Сеньор" и забрал деньги из кассы.

Около 1 500 гривен злоумышленнику отдала сама продавщица, поскольку мужчина угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает местное издание "Трасса Е-95".

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Видео ограбления сняли установленные в универсаме камеры видеонаблюдения.

Что известно о нападении на продавщицу магазина в Одессе

Вооруженное ограбление случилось ночью, когда в круглосуточном магазине не было никого из посетителей. Мужчина подошел к кассе и достал пистолет из сумки. Затем он направил оружие в сторону продавщицы, которая быстро отдала ему деньги.

Получив всего лишь 1 500 гривен, злоумышленник скрылся. Он был в медицинской маске.

Официальных комментариев от полицейских по этому преступлению пока не было.

Смотрите видео ограбления магазина "Сеньор" в Одессе: