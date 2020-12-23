С самого утра в Одессе полицейские готовятся к спецоперации по обезвреживанию вооруженного мужчины. 23 декабря правоохранители прибыли к фигуранту уголовного дела с обыском, но столкнулись с сопротивлением.

Из окон частного дома, к которому направлялись полицейские, по ним начали стрелять. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграмме.

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Сейчас правоохранители решают, что им делать с вооруженным злоумышленником.

Что известно о стрельбе в Одессе

Инцидент произошел утром на улице 2 Станционной, 25. Правоохранители приехали для проведения санкционированных следственных действий, но владелец дома решил сопротивляться и пытаться силой не подпускать полицейских.

В результате на место прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Сейчас к штурму полицейские еще не прибегли.



Полицейские решают, штурмовать ли им здание с вооруженным мужчиной / Фото "ХО"

По непроверенной информации, правоохранители пытаются договориться с мужчиной о мирном разрешении конфликта.

Официальных комментариев по поводу стрельбы в полиции пока не предоставили.