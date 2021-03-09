25-летнего одессита задержали на днях по подозрению в совершении разбоя. По данным следствия, он до потери сознания забил новую знакомую и ограбил ее.

О преступлении правоохранители узнали от соседей избитой женщины, которые нашли ее у подъезда без сознания.

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Через несколько часов после этого следователи уже задержали подозреваемого.

Что известно об избиении женщины в Одессе

По данным правоохранителей, накануне совершения преступления 25-летний местный житель познакомился с женщиной, чтобы в дальнейшем ограбить ее.

После свидания злоумышленник провел потерпевшую домой, но у подъезда набросился на нее с кулаками.

Когда женщина потеряла сознание, мужчина забрал у нее сумку со смартфоном и 3 тысячами гривен.

За крайне короткий промежуток времени фигурант дела успел продать телефон и даже потратил часть похищенных средств.

Задержанному уже успели объявить подозрение в совершении разбоя с причинением тяжких телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания под стражей.

Если служители Фемиды признают его виновным в совершении преступления, 25-летнему мужчине грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

О состоянии потерпевшей пока ничего не известно.