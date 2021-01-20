В Одессе мужчина гулял с отрубленной головой и ножом в руках: 18+
На улице Таирова в Одессе мужчина вышел из подъезда с отрубленной головой и ножом в руках. Полиция уже задержала его.
В городе Одесса на улице задержали мужчину с отрубленной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Об этом сообщили в телеграме Департамента уголовного розыска.
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По предварительной информации, мужчина совершил убийство отца и еще одного человека. Сейчас точной информации нет.
Одной жертве убийца вспорол брюшную полость, а другому – отрезал голову.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Мужчина вышел из дома с отрубленной головой и ножом / телеграм Департамента уголовного розыска
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