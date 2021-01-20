На улице Таирова в Одессе мужчина вышел из подъезда с отрубленной головой и ножом в руках. Полиция уже задержала его.

В городе Одесса на улице задержали мужчину с отрубленной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Об этом сообщили в телеграме Департамента уголовного розыска.

Читайте также Несмотря на попытку самоубийства: в Одесской области суд вынес приговор убийце Дарьи Лукьяненко

По предварительной информации, мужчина совершил убийство отца и еще одного человека. Сейчас точной информации нет.

Одной жертве убийца вспорол брюшную полость, а другому – отрезал голову.

Сейчас продолжаются следственные действия.



Мужчина вышел из дома с отрубленной головой и ножом / телеграм Департамента уголовного розыска



Новость дополняется...