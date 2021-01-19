Водій автомобіля Skoda в Одесі підрізав трамвай, після чого жорстоко побив його водійку. Інцидент стався 18 січня на вулиці Старопортофранківській. Жінку госпіталізували, нападника доправили до відділку поліції.

В Одессе мужчина избил вагоновожатую трамвая: что известно

Трамвай 28 маршрута в Одессе двигался по улице Старопортофранковская в сторону улицы Пастера. Примерно в 18:20 его подрезал автомобиль Skoda. Об этом рассказали в местном издании "Думская".

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Водитель трамвая экстренно затормозила, несколько пассажиров из-за этого упали – к счастью, обошлось без значительных травм.



Водитель авто подрезал трамвай, пришлось применять экстренное торможение / Фото "Думская"

После этого вагоновожатая вышла на улицу, чтобы посмотреть на возможные повреждения. В то же время водитель Skoda начал ее оскорблять, а потом ударил в лицо, повалил на землю и бил ногами.



Водитель в Одессе жестоко избил вагоновожатую трамвая / Фото "Думская"

В ситуацию вмешались пассажиры трамвая, нападавшего удалось задержать. Его передали сотрудникам службы безопасности дорожного движения коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", а затем и полиции, прибывшей по вызову.



Напавшего на водителя трамвая мужчину задержали пассажиры, и передали полиции / Фото "Думская"

Пострадавшую женщину-водителя доставили в городскую больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.