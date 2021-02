Несколько десятков моряков перекрыли проезд трассы Одесса – Киев. Митингующие ходят по зебре на контрольно-пропускном пункте "Дачное".

В то же время проезд по Киевской трассе сегодня ограничен из-за непогоды. Фурам передвигаться по ней нельзя.

Обратите внимание Какой нах*й Московский: в Киеве протестуют возле ОАСК из-за проспекта Бандеры

Почему протестуют моряки

Моряки требуют отставки министра инфраструктуры, начальника морской администрации, а также всех причастных к коррупционной схеме в области аттестации работников морского транспорта.

Они отмечают: чтобы получить документы и возможность уйти в рейс обычно приходится платить от 3 до 10 тысяч долларов.



В Одессе протестуют моряки / Фото телеканала "7"

Протестующие держат плакаты с подписью "We want to work" – "Мы хотим работать!". Такие акции должны состояться сегодня, 12 февраля, в нескольких городах Украины.

Составили протокол за нарушение карантина

Во время проведения акции моряков – протестующих пригласили в отделение полиции за нарушение карантинных мероприятий. На них составили соответствующий протокол.



Моряки протестуют против коррупции / Фото Украинской службы информации



Митингующие перекрыли трассу / Фото Украинской службы информации

Кроме того, по словам участников акции, их сопровождали "титушки" – и на трассе, и под зданием обладминистрации – которые провоцировали конфликт.



Как происходила акция / Фото Украинской службы информации



Протест против коррупции в Одессе / Фото Украинской службы информации

Моряки надеются, что их требования удовлетворят до 19 февраля. Если же их не выполнят, обещают снова митинговать.