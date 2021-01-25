Авария произошла около 22:00 24 января на улице Градоначальницкой в Одессе. Водитель "ВАЗ" не заметил яму, которая образовалась во время ремонтных работ работников КП "Теплоснабжение города Одессы".

Перед тем, как легковушка упала в яму, она снес железную ограду. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одессы.

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В результате аварии никто не пострадал.

Что известно о падении машины в яму в Одессе

Чиновники утверждают, что оставленная коммунальщиками раскопка, была хорошо освещена, но водители говорят совсем другое.

Местные жители подчеркивают, что ни дорожных знаков, ни светоотражателей на месте работ не устанавливали, а уличное освещение оставляет желать лучшего.

Водитель-мужчина и женщина-пассажир несмотря на довольно жесткое падение самостоятельно выбрались из машины и ямы.

На месте происшествия работали полицейские.



ВАЗ получил серьезные повреждения / Фото Департамента городского хозяйства Одессы

Если водителя "ВАЗа" признают виновным в нарушении правил дорожного движения и совершении ДТП, ему грозит штраф.

Смотрите видео с места падения машины в яму в Одессе: