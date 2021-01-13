В Одессе элитная BMW влетела в автокран, пострадали дети: фото
Двое мальчиков 14 и 2 лет оказались в больнице после столкновения BMW x5 со спецтехникой. Инцидент произошел на окраине Одессы днем 13 января.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.
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По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.
Что известно об аварии с пострадавшими детьми в Одессе
BMW x5 залетел под автокран / Фото пресс-службы полиции Одесской области
- Инцидент произошел на участке дороги, проезд по которому был затруднен из-за снегопада.
- BMW X5 лоб в лоб столкнулся с многотонным автокраном.
- Из-за разницы в габаритах машин кроссовер залетел под бампер спецтехники.
- В результате столкновения травмы получили двое пассажиров BMW – мальчиков 2 и 14 лет медики отвезли в больницу.
Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, неизвестно. Это пытаются установить полицейские.
В результате аварии травмировались дети / Фото пресс-службы патрульной полиции Одесской области
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