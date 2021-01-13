Двое мальчиков 14 и 2 лет оказались в больнице после столкновения BMW x5 со спецтехникой. Инцидент произошел на окраине Одессы днем 13 января.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы. Смотрите также В Киеве мужчину насмерть завалило песком во дворе многоэтажки: фото 18+ По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Что известно об аварии с пострадавшими детьми в Одессе

BMW x5 залетел под автокран / Фото пресс-службы полиции Одесской области Инцидент произошел на участке дороги, проезд по которому был затруднен из-за снегопада.

BMW X5 лоб в лоб столкнулся с многотонным автокраном.

Из-за разницы в габаритах машин кроссовер залетел под бампер спецтехники.

В результате столкновения травмы получили двое пассажиров BMW – мальчиков 2 и 14 лет медики отвезли в больницу. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, неизвестно. Это пытаются установить полицейские.

В результате аварии травмировались дети / Фото пресс-службы патрульной полиции Одесской области