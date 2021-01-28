В Одессе из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Египта: видео
В Одессе уже второй день бушует сильный снегопад. Из-за непогоды 28 января в аэропорту не смог приземлиться самолет из египетского Шарм-эль-Шейха.
Источник: "Думская"
Самолет авиакомпании SkyUp кружил в небе над аэропортом около 30 минут.
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Куда улетел самолет
Пилоты не смогли приземлиться из-за усиления ветра. Ожидая улучшения погодных условий они сделали несколько кругов на высоте 1000 метров. Однако впоследствии полетели в киевский аэропорт "Борисполь".
Мы ждем багаж и решение SkyUp о том, как нас будут доставлять в Одессу. По идее авиакомпания, которая забирала нас из Одессы, должна привезти обратно туда. Пока ничего еще не известно, сколько времени все займет тоже не ясно,
– рассказала пассажирка самолета.
По словам женщины, некоторые пассажиры решили не ждать действий авиакомпании, а добираться домой самостоятельно.
В Одессе не смог приземлиться самолет из Египта: видео
Самолет сделал несколько кругов над Одессой / Скриншот
Непогода в Одессе: что известно
- 27 января в Одессе ухудшилась погода. За сутки выпала месячная норма осадков.
- Из-за сильных снегопадов на дорогах возникло проблемы с движением.
- Правоохранители перекрыли трассу Одесса – Киев. В пробке стояли более сотни грузовиков.
- Водители оставили свои автомобили прямо на дороге и пешком добирались в город.
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