В Одессе уже второй день бушует сильный снегопад. Из-за непогоды 28 января в аэропорту не смог приземлиться самолет из египетского Шарм-эль-Шейха.

Источник: "Думская"

Самолет авиакомпании SkyUp кружил в небе над аэропортом около 30 минут.

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Куда улетел самолет

Пилоты не смогли приземлиться из-за усиления ветра. Ожидая улучшения погодных условий они сделали несколько кругов на высоте 1000 метров. Однако впоследствии полетели в киевский аэропорт "Борисполь".

Мы ждем багаж и решение SkyUp о том, как нас будут доставлять в Одессу. По идее авиакомпания, которая забирала нас из Одессы, должна привезти обратно туда. Пока ничего еще не известно, сколько времени все займет тоже не ясно,

– рассказала пассажирка самолета.

По словам женщины, некоторые пассажиры решили не ждать действий авиакомпании, а добираться домой самостоятельно.

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Самолет сделал несколько кругов над Одессой / Скриншот

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