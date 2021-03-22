24-летнего злоумышленника поймали полицейские охраны ночью 22 марта в одном из хостелов Одессы. Мужчина забрал у администратора кошелек и мобильный телефон.

Правоохранители узнали о чрезвычайном происшествии благодаря кнопке тривоги, на которую успела нажать работница заведения. Уже через несколько минут злоумышленник оказался в наручниках.

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Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Если, конечно, суд признает его виновным в совершении преступления.

Что известно об ограблении хостела в Одессе

Злоумышленник появился на пороге заведения около 3:00 22 марта.

Мужчина стучал в дверь хостела, а когда администратор открыла, он достал пистолет.

Молодой человек выстрелил в воздух и приказал женщине отдать ей телефон и кошелек.



Вещи, которые злоумышленник забрал у работницы хостела, вернули владелице / Фото полиции Одесской области

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и передали его следователям. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители квалифицировали преступление, которое совершил 24-летний иностранец, как разбой. Сейчас фигуранту уголовного производства о подозрении пока не сообщили.

Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.



24-летнего иностранца задержали с поличным / Фото полиции Одесской области