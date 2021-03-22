В Одессе иностранец со стрельбой ограбил работницу хостела, его задержали: фото
24-летнего злоумышленника поймали полицейские охраны ночью 22 марта в одном из хостелов Одессы. Мужчина забрал у администратора кошелек и мобильный телефон.
Источник:полиция Одесской области
Правоохранители узнали о чрезвычайном происшествии благодаря кнопке тривоги, на которую успела нажать работница заведения. Уже через несколько минут злоумышленник оказался в наручниках.
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Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Если, конечно, суд признает его виновным в совершении преступления.
Что известно об ограблении хостела в Одессе
- Злоумышленник появился на пороге заведения около 3:00 22 марта.
- Мужчина стучал в дверь хостела, а когда администратор открыла, он достал пистолет.
- Молодой человек выстрелил в воздух и приказал женщине отдать ей телефон и кошелек.
Вещи, которые злоумышленник забрал у работницы хостела, вернули владелице / Фото полиции Одесской области
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и передали его следователям. В результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители квалифицировали преступление, которое совершил 24-летний иностранец, как разбой. Сейчас фигуранту уголовного производства о подозрении пока не сообщили.
Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.
24-летнего иностранца задержали с поличным / Фото полиции Одесской области
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