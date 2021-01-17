В Одессе 17 января загорелся отель на улице Посмитного. Огонь вспыхнул на 3 этаже здания и быстро перекинулся на крышу. В результате трагедии погиб 1 человек, еще 2 – получили травмы.

Пожар вспыхнул в 20:30 в Приморском районе Одессы по адресу улица Посмитного 10/12. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Актуально Вода замерзает на одежде пожарных: в Одессе пылает отель, есть жертва – жуткое видео По состоянию на 22: 05 огонь удалось локализовать. К спасательной операции привлекли 60 человек и 12 единиц техники. Что могло стать причиной трагедии Вызвать пожар могли проблемы с электричеством.

Постояльцы гостиницы рассказали, что в здании были частые проблемы со светом.

Еще 16 января в гостинице чинили проводку.

Пока неизвестно, соблюдались ли в отеле правила пожарной безопасности. Обратите внимание! В 2019 году в Одессе вспыхнул пожар в гостинице "Токио Стар". Тогда его жертвами стали 9 человек. Наиболее вероятной причиной трагедии правоохранители назвали нарушение правил пожарной безопасности со стороны администрации отеля. Подробнее о трагедии можно прочитать здесь.