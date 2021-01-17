В Одессе горит отель: что могло повлечь трагедию
В Одессе 17 января загорелся отель на улице Посмитного. Огонь вспыхнул на 3 этаже здания и быстро перекинулся на крышу. В результате трагедии погиб 1 человек, еще 2 – получили травмы.
Пожар вспыхнул в 20:30 в Приморском районе Одессы по адресу улица Посмитного 10/12. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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По состоянию на 22: 05 огонь удалось локализовать.
К спасательной операции привлекли 60 человек и 12 единиц техники.
Что могло стать причиной трагедии
- Вызвать пожар могли проблемы с электричеством.
- Постояльцы гостиницы рассказали, что в здании были частые проблемы со светом.
- Еще 16 января в гостинице чинили проводку.
- Пока неизвестно, соблюдались ли в отеле правила пожарной безопасности.
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