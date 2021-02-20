В Одессе ночью 20 февраля произошел пожар в роддоме. Пожарным пришлось эвакуировать более 70 человек, среди них 16 – дети.

Произошло возгорание в роддоме №5 на Маршала Говорова.

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Среди эвакуированных-16 младенцев

Как сообщают спасатели, загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже.

Пожарным пришлось эвакуировать 74 человека. Из них 12 – медицинские работники, 46 пициенток И 16 младенцев.

Пострадавших в результате пожара нет

Пожарным очень быстро удалось локализовать возгорание, а уже через 10 минут пожар потушили полностью.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всего на месте инцидента работало 10 единиц техники и около 50 спасателей. Как говорят специалисты, вероятная причина пожара – короткое замыкание в холодильнике.

Обратите внимание! Согласно информации Укргидрометцентра, днем 20 февраля в Одессе должно быть достаточно тепло для зимы +1...+3 градуса. Однако ночью, когда произошел пожар, столбики термометров опускались до -10 мороза.