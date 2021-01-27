Из-за непогоды в Одессе объявили красный уровень опасности. Ученики средней школы 28 января могут перейти на дистанционную форму обучения.

Источник: УНИАН

Ученики 1 – 4 классов пока будут учиться очно. Соответствующее решение принял Департамент образования и науки Одесской мэрии.

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Одесситов попросили ограничить передвижения по городу. Поэтому если родители не хотят отпускать ребенка в школу, они должны сообщить об этом классному руководителю. Тогда это не будет считаться прогулом.

Если кто-то из родителей хочет оставить ребенка дома, это не будет нарушением. Решение о форме обучения 5 – 11 классов принимает каждое учебное заведение самостоятельно,

– отметили в мэрии.

Непогода в Одесской области

В Украине впервые за 2 года объявили красный уровень опасности – а именно в Одесской и Николаевской областях. Впрочем, в Укравтодоре заверили, что к непогоде готовы.

Однако прогнозируют, что из-за ухудшения ситуации на дорогах могут быть введены ограничительные меры. Поэтому водителям советуют воздержаться от поездок до 29 января.