На Одесском авиационном заводе начнут сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois. Первый борт планируют создать к 30-летию Независимости Украины.

Детали сборки вертолетов в Одессе

Производство разместят на одном из цехов завода. Об этом заявил директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев.

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Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется инвестиционными средствами,

– заявил Гусев.

Что известно о вертолете Iroquois

По словам директора авиазавода Виталия Юхачева, Iroquois – многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения – ударным.

Прототип Iroquois совершил первый испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности вертолета полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли в 1962 году. Iroquois использовали для доставки спецподразделений, решения транспортных задач и нанесения ударов.

Iroquois участвовал практически во всех войнах последних 50 лет. Сейчас он находится на вооружении более 70 стран мира.



В Одессе будут собирать американские вертолеты / Фото "Думская"



Проект финансируется инвестиционными средствами / Фото "Думская"