В Одессе будут собирать американские военные вертолеты
На Одесском авиационном заводе начнут сборку американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois. Первый борт планируют создать к 30-летию Независимости Украины.
Источник:"Думская"
Детали сборки вертолетов в Одессе
Производство разместят на одном из цехов завода. Об этом заявил директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев.
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Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется инвестиционными средствами,
– заявил Гусев.
Что известно о вертолете Iroquois
По словам директора авиазавода Виталия Юхачева, Iroquois – многоцелевой вертолет. Он может быть и транспортным, и пассажирским, а при наличии подвесного вооружения – ударным.
Прототип Iroquois совершил первый испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности вертолета полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли в 1962 году. Iroquois использовали для доставки спецподразделений, решения транспортных задач и нанесения ударов.
Iroquois участвовал практически во всех войнах последних 50 лет. Сейчас он находится на вооружении более 70 стран мира.
В Одессе будут собирать американские вертолеты / Фото "Думская"
Проект финансируется инвестиционными средствами / Фото "Думская"
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