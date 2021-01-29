Из-за непогоды в Украине в Одесском аэропорту не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха. Из-за этого его доставили в Борисполь, а все ночные и дневные рейсы отменили.

Источник: 24 канал

За ночь в Одессе не упало большое количество деревьев, но те, которые были повалены вчера, еще не собрали. О ситуации в городе рассказала журналистка Ольга Баклажанова.

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Не все дороги расчистили

По ее словам, несмотря на то, что основные дороги уже расчистили, до межквартальных путей еще не добрались.

Нам показали, как работают колонны техники, но они чистили основные пути. А вот межквартальные проезды не прочищали. Городская власть не присоединяется к этому,

– отметила Баклажанова.

Проблемы с транспортом

Она рассказала, что сейчас в Одессе работает большинство транспортных маршрутов, но полностью ситуация до сих пор не налажена. "Есть проблемы, как добраться на работу, в частности в отдаленные части города", – сказала журналистка.

Заметим! На трассе Одесса – Кучурган спасатели откопали 2 автобуса с пассажирами, 2 грузовика и грейдер. Полиция заворачивает легковые машины, чтобы не ехали по заметенной дороге, а дали шанс спасателям расчистить ее от снега.

Восстановление авиаперелетов

По ее словам, сейчас авиасообщение в городе восстанавливают. Первые самолеты начинают снова отправляться, но некоторые рейсы, в частности от Варшавы, который должен был приземлиться в 13:10, еще отменен.

Она добавила, что полноценное возобновление авиасообщения ожидают во второй половине дня.

Непогода в Одессе: коротко