В Одессе автомобиль влетел в террасу McDonald's: фото, видео
В Одессе 30 декабря автомобиль Nissan Almera врезался в террасу McDonald's. В результате инцидента пострадали 2 человека.
ДТП произошло на проспекте Шевченко. Об этом сообщает "Думская".
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Детали инцидента
- Nissan Almera врезался в ограждение вокруг McDonald's.
- Очевидцы рассказывают, что удар был очень сильный.
- От удара разлетелись столы и стулья, расположенные на террасе.
- В результате инцидента пострадала посетительница. Ее в бессознательном состоянии отвезли в местную больницу.
- Госпитализировать пришлось также водителя Nissan Almera. Пока неизвестно, в каком состоянии находится мужчина.
- На место ДТП прибыли правоохранители.
- Обстоятельства инцидента пока устанавливаются.
Автомобиль влетел в террасу McDonald's / Фото "Думская"
Nissan Almera влетел в террасу McDonald's: смотрите видео
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