Иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус в Одессе: есть погибшие – фото
В Суворовском районе Одессы произошло ДТП. Машина столкнулась с микроавтобусом.
К сожалению, в результате этого погибла девушка. О происшествии сообщили на сайте Нацполиции области.
Важно Врезался в дерево, авто загорелось: подробности смертельного ДТП на Житомирщине
Что случилось
- На улице Николаевская дорога столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и микроавтобус Mercedes Vito. Это произошло в полдень, 24 января.
- 18-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Все из-за многочисленных полученных травм.
- Обоих водителей транспортных средств отвезли в больницы с телесными повреждениями.
В аварии погибла девушка / Фото Нацполиции
Какая причина
Предварительно установили, что 29-летний водитель иномарки не справился с управлением, поэтому выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Одесские полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии.
Ужасная авария в Одессе / Фото Нацполиции
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter