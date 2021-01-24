В Суворовском районе Одессы произошло ДТП. Машина столкнулась с микроавтобусом.

К сожалению, в результате этого погибла девушка. О происшествии сообщили на сайте Нацполиции области.

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Что случилось

На улице Николаевская дорога столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и микроавтобус Mercedes Vito. Это произошло в полдень, 24 января.

18-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Все из-за многочисленных полученных травм.

Обоих водителей транспортных средств отвезли в больницы с телесными повреждениями.

В аварии погибла девушка / Фото Нацполиции

Какая причина

Предварительно установили, что 29-летний водитель иномарки не справился с управлением, поэтому выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Одесские полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии.



Ужасная авария в Одессе / Фото Нацполиции