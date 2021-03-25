В Одессе фармацевт отказалась обслуживать мужчину, который был без маски, но хотел ее купить. Аптекарь ссылалась на карантинные ограничения.

Согласно утвержденному порядку, люди могут заходить в магазины и аптеки только в маске. Однако как зайти в маске, если ее нет?

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Аптекари преимущественно снисходительно относятся к таким клиентам и продают им маски. В Одессе такого не произошло.

На видео мужчина возмущается: "Отказываетесь? В аптеке? Без маски? А маску где взять?".

Фармацевт со своей стороны ссылается на закон. Согласно которому за обслуживание клиентов без соблюдения масочного режима предприятие могут оштрафовать.

Обратите внимание! Согласно законодательству, штрафы могут достигать от 3 400 до 5 100 гривен.

Одесский аптекарь отказалась обслуживать мужчину без маски: видео