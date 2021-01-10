Нарушение карантина: в Одессе оштрафовали администратора ресторана
Киевский районный суд Одессы признал виновной в нарушении карантина администратора ресторана "Апшерон". Теперь она должна оплатить 34 тысячи гривен штрафа.
Соответствующее решение суд принял без присутствия женщины. Об этом сообщает одесское издание Pushkinska.net.
Кстати На Львовщине обнаружили более 60 нарушений локдауна
Что известно о нарушениях
- Как говорится в судебном решении, 17 октября 2020 года ресторан работал до 23:44 вместо 22:00, чем были нарушены правила карантина.
- На администратора заведения полицейские составили протокол.
- Женщина заявила, что не согласна с этим и будет оспаривать протокол в суде.
- Трижды ее вызывали на заседание суда, однако она ни разу не пришла.
- Суд рассмотрел это дело без нее и признал ее вину.
- Администратора оштрафовали на 34 тысячи гривен.
- На данный момент апелляцию она не подавала.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter