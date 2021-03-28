В Приморском районе в Одессе погиб четырехлетний ребенок. Мальчик выпал из окна 8 этажа и разбился.

Для установления обстоятельств трагедии на место выехала следственно-оперативная группа полиции. Подробностей относительно того, как мальчик выпал из окна, правоохранители пока не предоставляют.

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Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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