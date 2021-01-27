В Одессе 27 января сильный снегопад и мощный ветер повалили немало деревьев на дороги. В результате этого многие автомобили оказались в ловушке. Водителям на помощь пришли спасатели.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В ГСЧС информируют, что в течение дня к ним поступают сообщения от водителей, которые стали заложниками непогоды.

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Спасатели помогали водителям

Сотрудники службы спасения около 10 утра с помощью буксира вытаскивали на проезжую часть грузовой автомобиль Volvo, который забуксовал в снегу.

Также спасатели пришли на помощь грузовому автомобилю DAF, который на перекрестке трасс Одесса – Киев и Кировоград – Платонове не мог самостоятельно подняться на подъем. Работники ГСЧС помогли водителю продолжить движение.

Обратите внимание! В результате осложнения погодных условий в Одессе с 9:30 приостановлен въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в город. Парковать грузовики можно только в специально определенных местах на подъездах к Одессе.

Непогода повалила много деревьев

Местное издание "Думская" сообщает о том, что непогода повалила деревья на дороги в разных районах Одессы.

Отмечают, что "деревопад" спровоцировал пробки на городских дорогах.

В Одессе непогода повалила деревья на дороги / Фото "Думская"

Кроме этого, практически полностью заблокирована Киевская трасса, которая проходит в 80 километрах от Одессы. Там произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Пробка протягивается на несколько километров.

Грузовики заблокированы на трассе / видео из телеграм-канала "Киев Оперативный"