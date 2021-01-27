"Деревопад" в Одессе: как спасатели помогают заложникам непогоды – фото, видео
В Одессе 27 января сильный снегопад и мощный ветер повалили немало деревьев на дороги. В результате этого многие автомобили оказались в ловушке. Водителям на помощь пришли спасатели.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
В ГСЧС информируют, что в течение дня к ним поступают сообщения от водителей, которые стали заложниками непогоды.
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Спасатели помогали водителям
Сотрудники службы спасения около 10 утра с помощью буксира вытаскивали на проезжую часть грузовой автомобиль Volvo, который забуксовал в снегу.
Также спасатели пришли на помощь грузовому автомобилю DAF, который на перекрестке трасс Одесса – Киев и Кировоград – Платонове не мог самостоятельно подняться на подъем. Работники ГСЧС помогли водителю продолжить движение.
Непогода повалила много деревьев
Местное издание "Думская" сообщает о том, что непогода повалила деревья на дороги в разных районах Одессы.
Отмечают, что "деревопад" спровоцировал пробки на городских дорогах.
В Одессе непогода повалила деревья на дороги / Фото "Думская"
Кроме этого, практически полностью заблокирована Киевская трасса, которая проходит в 80 километрах от Одессы. Там произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Пробка протягивается на несколько километров.
Грузовики заблокированы на трассе / видео из телеграм-канала "Киев Оперативный"
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