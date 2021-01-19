В Одесском военном госпитале 18 января скончался 32-летний солдат-контрактник. Недавно его жестоко избили сослуживцы.

Мужчина попал в медицинское учреждение 16 января с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на прокуратуру области.

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Что стало причиной конфликта

Правоохранители установили, что 16 января мужчину сильно избили в казарме 11-го мотопехотного батальона, который дислоцируется в Одесской области в городе Подольск, товарищи по службе. С ними военный поссорился во время совместного распития спиртных напитков. Его госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Через несколько дней, 18 января, солдат скончался в медучреждении от полученных травм.

Что угрожает злоумышленникам

Полиция открыла уголовное производство. Злоумышленникам инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подольск Одесской области: карта