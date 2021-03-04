В Одессе 4 марта произошла трагедия – 18-летний юноша выпрыгнул с 15 этажа. Это случилось на улице Академика Заболотного, 12. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Пока неизвестно почему парень решил покончить со своей жизнью, но сделал он это на глазах местных жителей.

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Известно, что погибший родился в Арцизском районе, это на Юге Одесской области. Парень поднялся на 15 этаж и прыгнул с общего балкона.

Именно так делали другие подростки в Киеве и других городах. О волне детских самоубийств писали на сайте 24 канала.



В Одессе парень выпрыгнул с 15 этажа / Фото Нацполиции

Напомним, что вчера, 3 марта, в Одессе с 23 этажа выпрыгнул мужчина. Инцидент произошел утром в ЖК "Альтаир". Он упал на машину и чудом остался жив.

Детские самоубийства

За последние два месяца в Украине произошло много аналогичных случаев. Подростки и дети прыгают с многоэтажек. Сейчас полиция не выяснила существует ли новая смертельная "игра" по аналогу "Cинего кита", когда детей доводили до самоубийства. Но такую версию правоохранители рассматривают.