В Одессе 18-летний юноша на глазах у людей выпрыгнул с 15 этажа: это 2 случай за неделю
В Одессе 4 марта произошла трагедия – 18-летний юноша выпрыгнул с 15 этажа. Это случилось на улице Академика Заболотного, 12. Это уже второй случай за последнюю неделю.
Источник:Полиция
Пока неизвестно почему парень решил покончить со своей жизнью, но сделал он это на глазах местных жителей.
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Известно, что погибший родился в Арцизском районе, это на Юге Одесской области. Парень поднялся на 15 этаж и прыгнул с общего балкона.
Именно так делали другие подростки в Киеве и других городах. О волне детских самоубийств писали на сайте 24 канала.
В Одессе парень выпрыгнул с 15 этажа / Фото Нацполиции
Напомним, что вчера, 3 марта, в Одессе с 23 этажа выпрыгнул мужчина. Инцидент произошел утром в ЖК "Альтаир". Он упал на машину и чудом остался жив.
Детские самоубийства
За последние два месяца в Украине произошло много аналогичных случаев. Подростки и дети прыгают с многоэтажек. Сейчас полиция не выяснила существует ли новая смертельная "игра" по аналогу "Cинего кита", когда детей доводили до самоубийства. Но такую версию правоохранители рассматривают.
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