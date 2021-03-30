В Одессе 29 марта с седьмого этажа жилого дома выпрыгнула 15-летняя девушка. Сообщают, что у нее были проблемы с психикой – у нее была депрессия.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области в комментарии 24 каналу. Трагедия случилась по адресу Говорова, 11/1.

К теме Во Львове 29-летняя женщина прыгнула с моста под колеса поезда

Где были родители девушки

Родители умершей в этот момент были дома. Они находились в другой комнате квартиры. Когда зашли в комнату дочери, окно было открытым. Впоследствии подошли и увидели тело ребенка на земле под домом.

Подробнее о погибшей

Телеграм-канал "Х***я Одесса" сообщил, что девушка училась в 10 классе образовательного центра "Оптима". Также известно, что она состояла на учете у невропатолога, как человек с депрессивным расстройством.

Другие случаи самоубийств