В Одессе 15-летняя девушка выпрыгнула из окна 7 этажа: у нее было депрессивное расстройство
В Одессе 29 марта с седьмого этажа жилого дома выпрыгнула 15-летняя девушка. Сообщают, что у нее были проблемы с психикой – у нее была депрессия.
Источник:24 канал
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области в комментарии 24 каналу. Трагедия случилась по адресу Говорова, 11/1.
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Где были родители девушки
Родители умершей в этот момент были дома. Они находились в другой комнате квартиры. Когда зашли в комнату дочери, окно было открытым. Впоследствии подошли и увидели тело ребенка на земле под домом.
Подробнее о погибшей
Телеграм-канал "Х***я Одесса" сообщил, что девушка училась в 10 классе образовательного центра "Оптима". Также известно, что она состояла на учете у невропатолога, как человек с депрессивным расстройством.
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