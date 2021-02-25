В Одессе 13-летняя девушка попала под колеса поезда. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Трагедия произошла около полуночи 24 февраля за станцией "Депо" в Суворовском районе города.

Подробности рассказал машинист поезда. Когда он увидел ребенка, который пересекает путь и говорит по телефону, начал подавать предупредительные сигналы.

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Что известно о трагедии

Девушка не отреагировала на сигналы машиниста, а наоборот – легла прямо на рельсы.

Увидев это, мужчина сразу применил экстренное торможение.

К сожалению, остановить транспорт вовремя не удалось.

Что говорят близкие погибшей

► Как рассказали правоохранителям родные погибшей, ребенок ранее не высказывал намерений о самоубийстве. По их словам, конфликтов в семье не было.

► В то же время подруга девушки рассказала, что перед тем, как броситься под поезд, она написала об этом в одном из общих чатов в мессенджере.

Полиция будет устанавливать все обстоятельства трагедии. Сведения о ней уже внесли в Единый реестр досудебных расследований – по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Обратите внимание! Накануне в Киеве спасли 16-летнего подростка, который гулял по железнодорожным путям. Как выяснили правоохранители, он выполнял задание так называемой "группы смерти".