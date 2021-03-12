В Одессе во дворе жилого дома обнаружили осколки гранаты. Там же нашли и обломки квадрокоптера, из которого на частную территорию сбросили взрывное устройство.

Инцидент произошел 11 марта около часу дня в Киевском районе на улице Дачной.

Читайте также Граната взорвалась в многоэтажке Бердянска: есть жертвы

В результате происшествия никто не пострадал,

– отметили правоохранители.



В Одессе на дом сбросили гранату с квадрокоптера / Фото пресс-службы полиции Одесской области

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства неприятного эпизода и отношение к нему лица устанавливаются.

Полиция открыла дело по статье о хулиганстве.



В Одессе с квадрокоптера сбросили гранату на дом / Фото пресс-службы полиции Одесской области

Обратите внимание! В соцсетях пользователи уверяли, что с помощью квадрокоптера взрывчатку сбросили на дом.