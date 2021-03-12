В Одессе с помощью дрона сбросили взрывчатку на жилой дом: фото
В Одессе во дворе жилого дома обнаружили осколки гранаты. Там же нашли и обломки квадрокоптера, из которого на частную территорию сбросили взрывное устройство.
Источник:пресс-служба полиции Одесской области
Инцидент произошел 11 марта около часу дня в Киевском районе на улице Дачной.
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В результате происшествия никто не пострадал,
– отметили правоохранители.
В Одессе на дом сбросили гранату с квадрокоптера / Фото пресс-службы полиции Одесской области
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства неприятного эпизода и отношение к нему лица устанавливаются.
Полиция открыла дело по статье о хулиганстве.
В Одессе с квадрокоптера сбросили гранату на дом / Фото пресс-службы полиции Одесской области
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