В Одессе 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб
В Одессе нашли подростка, который, вероятно, выбросился из многоэтажки. Это произошло на улице Михайловской.
В полиции говорят о возможном самоубийстве. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Внимание Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Одессе: есть погибшие – фото
Сейчас полиция устанавливает все детали. Предварительно, 11-летний мальчик выпал с балкона лестничной площадки.
Это произошло, скорее всего, с 19 этажа жилого дома. К сожалению, ребенок погиб.
Вероятно, это самоубийство
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в реестр Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Какие существуют версии
- В социальных сетях люди, которые могли знать семью мальчика, пишут, что он был добрым ребенком. Однако были плохие отношения с папой.
- Некоторые местные СМИ говорят, что у мальчика год назад умерла мама.
- В семье часто случались конфликты, из-за чего несовершеннолетний убегал из дома.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter