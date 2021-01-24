В Одессе нашли подростка, который, вероятно, выбросился из многоэтажки. Это произошло на улице Михайловской.

В полиции говорят о возможном самоубийстве. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Сейчас полиция устанавливает все детали. Предварительно, 11-летний мальчик выпал с балкона лестничной площадки.

Это произошло, скорее всего, с 19 этажа жилого дома. К сожалению, ребенок погиб.

Вероятно, это самоубийство

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в реестр Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Какие существуют версии