Одеський заповідник відвідали рідкісні птахи – чоботарі: фото
Національний природний парк "Тузловські лимани" відвідали рідкісні птахи чоботарі. Їх також називають шилоклювки.
Источник:фейсбук Івана Русєва
Природно-заповідна територія знаходиться в Одеській області. Про це розповів еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русев.
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Рідкісні птахи прилетіли в останні день зими
За його словами, в останній день зими в заповідник прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі. "Вони з'явилися раптово і полетіли над Кордоном "Тузлівська Амазонія", на мілководдя в пошуках їжі", – розповів експерт.
Цих дивовижних птахів так рано – в кінці зими, на Тузлівських лиманах, я бачу вперше. В минулому році вони прилетіли до нас на тиждень пізніше,
– зазначив Русев.
Він усіх попросив створювати свої оселі, свій особистий світу, не руйнуючи наш спільний і унікальний тендітний світ дикої природи та його неймовірне біорізноманіття.
Чоботарі / Фото Івана Русева
Також еколог подякував всім своїм друзям, а також – всім "друзям" НПП "Тузлівські лимани".
Хто такі чоботарі
- Птахи отримали назву "шилоклювка" (швець, чоботар, шилоноска, саблеклюв) через незвичайну форму дзьоба. Він довгий, тонкий, загнутий догори і схожий на шило.
- Ці птахи швидко бігають, добре літають, плавають, можуть пірнати, як качки-нирки.
- Довжина птаха становить 40 – 45 сантиметрів, розмах крил буває до 77 сантиметрів.
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