В Одесі працівники Служби безпеки України викрили групу накроторговців. До злочинної банди входили колишній та діючі посадовці Держприкордонслужби. Їх затримали, коли вони намагалися збути психотропні речовини.

Зловмисники реалізовували наркотичні речовини в Одесі. Частину партії збували через місцевих наркодилерів. Актуально Завдав 24 мільйони гривень збитків державі: чиновнику Мін'юсту оголосили підозру Що відомо про затримання Працівники СБУ затримали групу осіб, які збували амфетамін.

Операцію із викриття злочинців проводили спільно з кінологічною службою Одеської митниці та військової прокуратури.

Працівники СБУ затримали банду наркоторговців / фото СБУ В автомобілі одного із затриманих знайшли пів кілограма підготовленого до збуту амфетаміну.

В інших учасників угруповання виявили наркотичні речовини, а також засоби зв'язку і банківські картки. Вони є доказами у їх протиправній діяльності.

У злочинців виявили психотропні речовини для збуту / фото СБУ Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідство триває.

Наразі готують документи, щоб оголосити затриманим про підозру.