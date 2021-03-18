З 19 березня в Одесі по Іванівському мосту припинять рух тролейбусів. В Одеській мерії вже створили нові схеми дорожнього руху громадського транспорту.

Тимчасово в Одесі змінять схеми руху громадського транспорту: тролейбусів №12, 14 і маршруток №197, 232а, 23, 16, 201, 202, 171, 168. Це обумовлено початком ремонту Іванівського мосту. Актуально В Одесі закуплять лавочки для міста на мільйон гривень Як змінять тролейбусні маршрути Роботу тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом вулиця Архітекторська – вулиця Центральний аеропорт. Тролейбусний маршрут № 14 організують за маршрутом Застава 1 – Залізничний вокзал з організацією кінцевої зупинки за адресою: вулиця Святослава Ріхтера ріг вулиця Центральний аеропорт. Які обмеження облаштують на Іванівському мосту Заборонять рух по крайніх правих смугах – ці ділянки обмежать водоналивними бар'єрами.

Встановлять габаритні ворота для вантажного транспорту.

Обмежать рух важкої техніки – загальна маса автотранспортного засобу не має перевищувати 5 тонн.

Швидкість – до 40 кілометрів на годину.

Заборонено рух пішоходів по обох тротуарах мосту. Сергії Тетюхін, начальник транспортного департаменту про обмеження руху на Іванівському мосту: відео Що відомо про ремонт мосту З міського бюджету витратять 8,5 мільйона гривень за розробку проєктно-кошторисної документації. Тендер на "Прозоро" виграло ТОВ "Спецдоравтоматика".

Але точної дати планів реконструкції стратегічного об'єкту наразі немає.

Шляхопровід побудували у 1967 році. За 54 роки експлуатації жодного разу не проводили капітальний ремонт.

У листопаді 2020 року заговорили про те, що необхідно терміново провести реконструкцію.

Працівники дорожньої служби повідомляли від 2004 року, що конструкція потребує капітального ремонту.