На Люстдорфській дорозі Одеси ввечері 28 березня автомобіль "Москвич" зіткнувся з Ford Transit швидкої допомоги. Аварія трапилась через недотримання правил дорожнього руху.

У патрульній поліції повідомили, що ДТП сталася приблизно о 23:00. Жертв і постраждалих немає.

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Детальніше про подію

Водій "Москвича" проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя. Там він врізався в автомобіль швидкої, в якого були ввімкнені спецсигнали.

Водієм виявився 37-річний чоловік. Перевірка алкотестером Drager показала, що в його крові – 2,2 проміле алкоголю.



Місце аварії "Москвича" та швидкої / Фото "Думская"

Яке покарання чекає на водія

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення 2 статей:

про порушення правил дорожнього руху, яке викликало пошкодження – карається штрафом від 340 гривень або позбавленням прав на термін від 6 до 12 місяців;

про керування транспортним засобом у стані сп'яніння – передбачає штраф від 17 000 гривень і позбавлення водійського посвідчення на рік.