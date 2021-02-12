В Одесі моряки протестують проти корупції: перекрили київську трасу – фото
Кілька десятків моряків перекрили проїзд траси Одеса – Київ. Мітингувальники ходять по зебрі на контрольно-пропускному пункті "Дачне".
Источник:Телеканал 7
Водночас проїзд Київською трасою сьогодні обмежений через негоду. Фурам пересуватися по ній не можна.
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Чому протестують моряки
Моряки вимагають відставки міністра інфраструктури, начальника морської адміністрації, а також всіх причетних до корупційної схеми в галузі атестації працівників морського транспорту.
Вони відзначають: щоб отримати документи і можливість піти в рейс зазвичай доводиться платити від 3 до 10 тисяч доларів.
В Одесі протестують моряки / Фото телеканалу "7"
Протестувальники тримають плакати з підписом "We want to work" – "Ми хочемо працювати!". Такі акції повинні відбутись сьогодні, 12 лютого, в декількох містах України.
Склали протокол за порушення карантину
Під час проведення акції моряків – протестувальників запросили до відділення поліції через порушення карантинних заходів. На них склали відповідний протокол.
Моряки протестують проти корупції / Фото Української служби інформації
Мітингувальники перекрили трасу / Фото Української служби інформації
Крім того, за словами учасників акції, їх супроводжували "тітушки" – і на трасі, і під будівлею обладміністрації – які провокували конфлікт.
Як відбувалась акція / Фото Української служби інформації
Протест проти корупції в Одесі / Фото Української служби інформації
Моряки сподіваються, що їхні вимоги задовольнять до 19 лютого. Якщо ж їх не виконають, обіцяють знову мітингувати.
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