24-річного зловмисника спіймали поліцейські охорони вночі 22 березня в одному з хостелів Одеси. Чоловік забрав у адміністраторки гаманець та мобільний телефон.

Правоохоронці дізналися про надзвичайну подію завдяки тривожній кнопці, на яку встигла натиснути працівниця закладу. Вже за кілька хвилин зловмисник опинився у кайданках.

Відтепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Якщо, звісно, суд визнає його винним у скоєнні злочину.

Що відомо про пограбування хостелу в Одесі

Зловмисник з'явився на порозі закладу близько 3:00 22 березня.

Чоловік стукав у двері хостелу, а коли адміністраторка відчинила, він дістав пістолет.

Молодик вистрілив у повітря та наказав жінці віддати їй телефон та гаманець.



Речі, які зловмисник забрав у працівниці хостелу, повернули власниці / Фото поліції Одеської області

Поліцейські, що прибули на місце події, затримали чоловіка та передали його слідчим. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці кваліфікували злочин, що вчинив 24-річний іноземець як розбій. Наразі фігуранту кримінального провадження про підозру поки не повідомили.

Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.



24-річного іноземця затримали на місці злочину / Фото поліції Одеської області