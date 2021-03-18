В Одессе на рынке "7 километр" 18 марта грабители отобрали у мужчины сумку с 200 тысячами гривен. Правоохранители объявили план "перехват".

Неизвестные ударили мужчину по голове и применили травматическое оружие и газовый баллончик. Полиция разыскивает автомобиль "Chrysler" (АС6614СЕ) белого цвета, на котором скрылись грабители.

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В полиции пока не комментируют инцидент, но в сеть попала их ориентировка.

Скриншот полицейской ориентировки