В Одессе на "7 километре" грабители отобрали 200 тысяч: объявили план "перехват"
В Одессе на рынке "7 километр" 18 марта грабители отобрали у мужчины сумку с 200 тысячами гривен. Правоохранители объявили план "перехват".
Источник:24 канал
Неизвестные ударили мужчину по голове и применили травматическое оружие и газовый баллончик. Полиция разыскивает автомобиль "Chrysler" (АС6614СЕ) белого цвета, на котором скрылись грабители.
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В полиции пока не комментируют инцидент, но в сеть попала их ориентировка.
Скриншот полицейской ориентировки
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