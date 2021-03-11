Залишки прадавнього носорога виявили на Одещині
У Чорноморську на Одещині знайшли залишки шерстистого носорога. Цей представник фауни жив там у часи льодовикового періоду.
Знахідкою поділився в мережі одесит Олександр Макаренко. На думку палеонтолога-любителя, знайдені кістки є фрагментами хребця стародавнього носорога виду Coelodonta antiquitatis.
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Кістка шерстистого носорога з Одещини / Фото фейсбук Черноморск @ online
Що буде зі знахідкою
Кістки невдовзі мають передати вченим Одеського університету імені Мечникова. Там вони проведуть дослідження та скажуть, чи дійсно ці кістки належать доісторичній тварині.
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Що це були за тварини
- Ці носороги жили на землі в часи останнього льодовикового періоду.
- Вони були типовими представниками мамонтової фауни.
- Ареалом їх проживання були сучасна Азія та Європа.
- Вчені припускають, що вони остаточно вимерли внаслідок зміни клімату приблизно 8-14 тисяч років тому.
Ілюстрація вигляду шерстистого носорога / Фото Сadcentura
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