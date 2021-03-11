У Чорноморську на Одещині знайшли залишки шерстистого носорога. Цей представник фауни жив там у часи льодовикового періоду.

Знахідкою поділився в мережі одесит Олександр Макаренко. На думку палеонтолога-любителя, знайдені кістки є фрагментами хребця стародавнього носорога виду Coelodonta antiquitatis.

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Кістка шерстистого носорога з Одещини / Фото фейсбук Черноморск @ online

Що буде зі знахідкою

Кістки невдовзі мають передати вченим Одеського університету імені Мечникова. Там вони проведуть дослідження та скажуть, чи дійсно ці кістки належать доісторичній тварині.

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Що це були за тварини

Ці носороги жили на землі в часи останнього льодовикового періоду.

Вони були типовими представниками мамонтової фауни.

Ареалом їх проживання були сучасна Азія та Європа.

Вчені припускають, що вони остаточно вимерли внаслідок зміни клімату приблизно 8-14 тисяч років тому.



Ілюстрація вигляду шерстистого носорога / Фото Сadcentura