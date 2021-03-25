На Одещині викрили групу кавказців: їх підозрюють у скоєнні збройного нападу
Четверо чоловіків із Закавказзя в Одещині скоїли розбійний напад. Своєю жертвою вони обрали 21-річного жителя Луганщини. Наразі правоохоронці затримали зловмисників.
Источник:Національна поліція
Поліція Одеської області повідомляє про викриття злочинної групи. Їх звинувачують у позбавленні волі людини, катуванні, вимаганні, крадіжці та незаконному заволодінні транспортним засобом.
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Що зробили злочинці
- У лютому 2020 року злочинці вистежили 21-річного жителя Луганської області.
- Вони представились правоохоронцями та "затримали" хлопця – вивезли до приватного будинку.
Будинок, куди зловмисники вивезли хлопця / Фото Національної поліції
- Там правопорушники почали вимагати гроші неіснуючого боргу. Він становив 15 тисяч доларів.
- Щоб змусити хлопця виконати свої умови, вони почали його катувати.
- Але потерпілий не здався – тоді злодії поїхали додому до чоловіка та пограбували його.
Правоохоронці викрили зловмисників / Фото Національної поліції
Так і не досягнувши очікуваного результату, вони відібрали у чоловіка золоті прикраси і, скориставшись ключами від квартири та автомобіля, що були при ньому. Поїхали до його помешкання по майно та гроші. Забравши одяг, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, 500 доларів і автомобіль, правопорушники повернулися по потерпілого,
– зазначили у поліції.
- Правоохоронці зазначили, що після того вони вивезли хлопця в місто та лишили на одній із зупинок.
- Небайдужі громадяни викликали швидку, яка доправила потерпілого до лікарні.
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Яка відповідальність за скоєний злочин
Щоб викрити зловмисників, до розкриття залучили працівників 4 правоохоронних структур. Двом із них повідомили про підозру, а інших двох – затримали. Групу злочинців можуть притягнути до відповідальності за 5 статтями кримінального кодексу. Їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
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