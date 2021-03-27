В Одеській області службовий пес знайшов контрабандний бурштин загальною вагою 15 кілограмів. "Сонячне каміння" намагалися завантажити на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.

Громадянин Туреччини хотів приховати від митного контролю 17 пакунків з прикрасами із бурштину. Читайте також Вилучили бурштину на 11 мільйонів гривень: СБУ затримала контрабандистів – фото і відео Пес допоміг знайти контрабандний бурштин Однак ягдтер'єр Бакс , який пройшов спеціальну підготовку з пошуку бурштину, став на заваді.

, який пройшов спеціальну підготовку з пошуку бурштину, Пес виявив вироби під час митно-прикордонного огляду вантажівки.

Пакунки загальною вагою приблизно 15 кілограмів були в кабіні водія під обшивкою.

були в кабіні водія під обшивкою. У результаті зловмисник не зміг завантажити контрабанду на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.

Бурштинові прикраси вилучили за протоколом про порушення митних правил. Їхню вартість визначить товарознавча експертиза, а подальшу долю – вирішить суд. Зверніть увагу! Нещодавно на Рівненщині Служба безпеки України попередила контрабанду 260 кілограмів бурштину. Вартість "сонячного каміння" становила майже 2 мільйони гривень.