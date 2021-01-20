В Раздельнянском районном суде 20 января поставили точку в громком деле о зверском убийстве 11-летней школьницы. Дарию Лукьяненко жестоко убил 22-летний житель села Иванковка Николай Тарасов.

Судьи решили признать мужчину виновным в убийстве девочки и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Odessa.Online.

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Вполне возможно, что адвокаты пострадавшей стороны или прокуроры будут пытаться обжаловать решение суда, поскольку для Тарасова требовали пожизненное заключение.

Виновен в 4 тяжких преступлениях

Во время рассмотрения дела по существу представители обвинения доказали, что Тарасов совершил похищение ребенка, покушение на изнасилование, убийство и надругательство над телом умершей.

Не помогло убийце и то, что он пытался показательно порезать себе горло на камеры журналистов. После оказанной помощи и обследования не глубоких ран на шее, мужчину вернули в зал заседаний.

До конца зачитывания приговора Тарасов находился под пристальным наблюдением конвоиров.

Сексуальный мотив

По данным следователей, Тарасов совершил преступление для того, чтобы утолить сексуальное желание. Впрочем, сам мужчина во время заседаний несколько раз говорил о том, что хотел таким способ каким-то образом отомстить своему отцу.

13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко исчезла по дороге на занятия в танцевальном кружке. 6 дней ее искали родственники, полицейские, военные и волонтеры. Нашли обнаженное и изуродованное тело девочки в выгребной яме.

Как впоследствии выяснилось, ее похитил сосед. Изнасиловать ее он не успел из-за якобы появления людей.