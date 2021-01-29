В Одесской области пьяный мужчина избил девушку – потом он ее изнасиловал, пока несчастная была без сознания. Ее мать решила разобраться с насильником самостоятельно – все закончилось еще одним изнасилованием.

Источник: Одесская прокуратура

По предварительным данным, пьяный мужчина встретил на улице 26-летнюю односельчанку, ударил ее несколько раз по голове, после чего женщина потеряла сознание.

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За один день изнасиловал двоих

Затащив потерпевшую в заброшенное помещение, он ее изнасиловал, пока та была без сознания.

Позже молодая женщина пришла в себя и рассказала о случившемся матери. Та попыталась разобраться с насильником. Однако закончилось все тем, что мужчина каким-то образом заманил или затащил ее в дом, избил и тоже изнасиловал.

Оба преступления произошли в один день.

Насильника задержали.