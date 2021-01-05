Бывшего правоохранителя и сына экс-главы районного отделения полиции посадили под стражу за 3 суток после смертельной аварии. 2 января, согласно показаниям свидетелей, 30-летний мужчина насмерть сбил велосипедиста.

Задержали подозреваемого на месте происшествия разъяренные жители поселка Великая Михайловка Раздельнянского района Одесской области. Люди передали мужчину полицейским. Мужчина был нетрезв, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В результате аварии с участием экс-полицейского погиб 33-летний мужчина.

Хотел выбросить тело как можно дальше от места ДТП

Как выяснили следователи, вечером 2 января известный жителям поселка своими нетрезвыми поездками на машине родственник полицейского сбил велосипедиста.

Пострадавший погиб на месте происшествия, но вместо того, чтобы вызвать правоохранителей, предполагаемый преступник положил тело в багажник и пытался сбежать.

Впрочем, проехав 1,5 километра, он снова попал в аварию, влетев в бетонную конструкцию моста.

Увидев это, люди окружили Mercedes мужчины, тот вылез из салона и делал вид, что потерял сознание.

У погибшего осталось двое детей 5 лет и 10 месяцев.

Кроме того, в багажнике легковушки нашли автомат.

Серьезные связи

Местные жители говорят, что из-за влиятельной должности, которую занимал отец задержанного, нарушитель может избежать наказания. За содеянное ему грозит до 8 лет заключения. Но для этого суд должен признать его вину.

Смотрите видео задержания мужчины, который вез тело сбитого велосипедиста в багажнике: