В Одесской области арестовали мажора, что сбил велосипедиста и бежал, спрятав труп в багажнике
Бывшего правоохранителя и сына экс-главы районного отделения полиции посадили под стражу за 3 суток после смертельной аварии. 2 января, согласно показаниям свидетелей, 30-летний мужчина насмерть сбил велосипедиста.
Задержали подозреваемого на месте происшествия разъяренные жители поселка Великая Михайловка Раздельнянского района Одесской области. Люди передали мужчину полицейским. Мужчина был нетрезв, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В результате аварии с участием экс-полицейского погиб 33-летний мужчина.
Хотел выбросить тело как можно дальше от места ДТП
- Как выяснили следователи, вечером 2 января известный жителям поселка своими нетрезвыми поездками на машине родственник полицейского сбил велосипедиста.
- Пострадавший погиб на месте происшествия, но вместо того, чтобы вызвать правоохранителей, предполагаемый преступник положил тело в багажник и пытался сбежать.
- Впрочем, проехав 1,5 километра, он снова попал в аварию, влетев в бетонную конструкцию моста.
- Увидев это, люди окружили Mercedes мужчины, тот вылез из салона и делал вид, что потерял сознание.
- У погибшего осталось двое детей 5 лет и 10 месяцев.
- Кроме того, в багажнике легковушки нашли автомат.
Серьезные связи
Местные жители говорят, что из-за влиятельной должности, которую занимал отец задержанного, нарушитель может избежать наказания. За содеянное ему грозит до 8 лет заключения. Но для этого суд должен признать его вину.
Смотрите видео задержания мужчины, который вез тело сбитого велосипедиста в багажнике:
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