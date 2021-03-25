На Одесчине разоблачили группу кавказцев: их подозревают в совершении вооруженного нападения
Четверо мужчин из Закавказья в Одесской области совершили разбойное нападение. Своей жертвой они избрали 21-летнего жителя Луганской области. Сейчас правоохранители задержали злоумышленников.
Источник:Национальная полиция
Полиция Одесской области сообщает о разоблачении преступной группы. Их обвиняют в лишении свободы человека, пытках, вымогательстве, краже и незаконном завладении транспортным средством.
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Что сделали преступники
- В феврале 2020 года преступники выследили 21-летнего жителя Луганской области.
- Они представились правоохранителями и "задержали" парня вывезли в частный дом.
Дом, куда злоумышленники вывезли парня / Фото Национальной полиции
- Там правонарушители начали требовать деньги несуществующего долга. Он составлял 15 тысяч долларов.
- Чтобы заставить парня выполнить свои условия, они начали его пытать.
- Но потерпевший не сдался – тогда воры поехали домой к мужчине и ограбили его.
Правоохранители разоблачили злоумышленников / Фото Национальной полиции
Так и не достигнув ожидаемого результата, они отобрали у мужчины золотые украшения и, воспользовавшись ключами от квартиры и автомобиля, что были при нем. Поехали в его квартиру за имуществом и деньгами. Забрав одежду, компьютерную технику, мобильные телефоны, 500 долларов и автомобиль, правонарушители вернулись за потерпевшим,
– отметили в полиции.
- Правоохранители отметили, что после этого они вывезли парня в город и оставили на одной из остановок.
- Неравнодушные граждане вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в больницу.
Официальный комментарий полиции о разоблачении преступников: видео
Какая ответственность за совершенное преступление
Чтобы разоблачить злоумышленников привлекли работников 4 правоохранительных структур. Двоим из них сообщили о подозрении, а остальных двоих – задержали. Группу преступников могут привлечь к ответственности по 5 статьям уголовного кодекса. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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Доказательства, которые обнаружили у преступников / Фото Национальной полиции
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