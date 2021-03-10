Утром 10 марта в одной из многоэтажек Бердянска прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 2 человека, еще один пострадавший находится в реанимации. Выяснилось, что в квартире, где произошел взрыв, нередко распивали алкоголь и ругались.

Подробности взрыва в многоэтажке рассказал бывший муж пострадавшей Павел. Он убежден, что трагедия могла произойти на почве ревности и злоупотребления алкоголем.

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В каких отношениях были пострадавшие

В квартире, где произошел взрыв, жила женщина, ее тяжелобольной брат и сожитель. Как утверждает бывший муж пострадавшей, накануне между женщиной и сожителем вспыхнул конфликт.

Мы на время расстались, а вчера она позвонила и говорит, чтобы приходил домой. Я ей ответил, сначала разберись с сожителем, а сегодня узнал о таком,

– рассказал Павел.

По словам соседей, накануне хозяйка квартиры Татьяна и ее сожитель Александр, ради которого она бросила мужа и ушла с работы, сильно поссорились.

Известно, что Александр работал охранником в аэропорту и мог купить или украсть гранату у военных, которые базируются рядом.

Что известно о взрыве в Бердянске