Сильно поссорились: очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке Бердянска
Утром 10 марта в одной из многоэтажек Бердянска прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 2 человека, еще один пострадавший находится в реанимации. Выяснилось, что в квартире, где произошел взрыв, нередко распивали алкоголь и ругались.
Источник:Pro.berdiansk.biz
Подробности взрыва в многоэтажке рассказал бывший муж пострадавшей Павел. Он убежден, что трагедия могла произойти на почве ревности и злоупотребления алкоголем.
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В каких отношениях были пострадавшие
В квартире, где произошел взрыв, жила женщина, ее тяжелобольной брат и сожитель. Как утверждает бывший муж пострадавшей, накануне между женщиной и сожителем вспыхнул конфликт.
Мы на время расстались, а вчера она позвонила и говорит, чтобы приходил домой. Я ей ответил, сначала разберись с сожителем, а сегодня узнал о таком,
– рассказал Павел.
По словам соседей, накануне хозяйка квартиры Татьяна и ее сожитель Александр, ради которого она бросила мужа и ушла с работы, сильно поссорились.
Известно, что Александр работал охранником в аэропорту и мог купить или украсть гранату у военных, которые базируются рядом.
Что известно о взрыве в Бердянске
- Взрыв произошел утром 10 марта в многоэтажном доме по улице Волонтеров, 156, в Бердянске.
- Полицейские предположили, что взрыв вызвала граната. Жители дома рассказывают, что ее мог принести с работы один из погибших мужчин.
- В результате погибли двое мужчин, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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