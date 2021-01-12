В прокуратуре Крыма отреагировали на приговоры 3 крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир". Кроме того, против оккупантов уже начали уголовное производство в отношении содержания на морозе 120 человек, которые ехали поддержать осужденных.

Что говорят в прокуратуре Крыма

Дело является ярким примером преследования крымчан по религиозным признакам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма и Севастополя.

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Это очередная волна репрессий, направленная ​​на дискредитацию представителей коренного народа Крыма,

– отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что оккупанты используют любые инструменты, чтобы запугать население полуострова и подавить свободу слова. Для этого они используют систему уголовного правосудия в политических целях. Поэтому прокуратура Крыма осуществляет уголовное производство относительно преследования крымских татар.

Кстати, трем крымским татарам вынесли приговор к 14, 16 и 18 годам тюрьмы. Все якобы из-за участия в организации Хизб ут-Тахрир.

Уголовное производство из-за удержания крымских татар

Заметим, поскольку судебное заседание по делу состоялось 12 января, 120 крымских татар поехали в Ростов-на-Дону поддержать собратьев. На мосту их задержали силовики и продержали на морозе около 9 часов.

В прокуратуре выяснили, что оккупанты под видом проверок документов и автомобилей незаконно удерживали людей. Продолжается досудебное расследование.

Виновникам грозит заключение до 5 лет.