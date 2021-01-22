Россия в очередной раз устраивает провокации на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Очередная выходка – присутствие на переговорах "общественных представителей" так называемых ДНР и ЛНР. Боевики таким образом пытаются протолкать в переговоры пропагандистов. Это не последняя провокация россиян.

Такое мнение высказал в эфире одного из телеканалов народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин. Об этом сообщает 24 канал.

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"Я думаю, что это просто очередная провокация, и она не является последней. Такие провокации происходили в течение 6 лет с разной степенью активности", – сказал он.

Также он отметил, что у спецпредставителя главы ОБСЕ и модератора переговоров в ТКГ Гайде Грау была по этому поводу принципиальная позиция.

Она четко отметила, что в этих переговорах есть официальные представители от Украины, России и ОБСЕ,

– заверил Костин.

Хайди Грау пояснила, что все остальные лица, приглашенные той или иной стороной, не имеют официального статуса. Именно из-за этого стоит считать действия россиян провокацией.

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