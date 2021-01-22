Очередная провокация, – "слуга народа" о новой выходке России на переговорах в ТКГ
Россия в очередной раз устраивает провокации на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Очередная выходка – присутствие на переговорах "общественных представителей" так называемых ДНР и ЛНР. Боевики таким образом пытаются протолкать в переговоры пропагандистов. Это не последняя провокация россиян.
Такое мнение высказал в эфире одного из телеканалов народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин. Об этом сообщает 24 канал.
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"Я думаю, что это просто очередная провокация, и она не является последней. Такие провокации происходили в течение 6 лет с разной степенью активности", – сказал он.
Также он отметил, что у спецпредставителя главы ОБСЕ и модератора переговоров в ТКГ Гайде Грау была по этому поводу принципиальная позиция.
Она четко отметила, что в этих переговорах есть официальные представители от Украины, России и ОБСЕ,
– заверил Костин.
Хайди Грау пояснила, что все остальные лица, приглашенные той или иной стороной, не имеют официального статуса. Именно из-за этого стоит считать действия россиян провокацией.
Поведение России в ТКГ: что известно
- Россияне неоднократно устраивали провокации и хотели сорвать встречу в ТКГ.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в переговорах с Россией есть все: агрессия, хамство, лавирование.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказывал, что Россия все время прибегает к 1 трюку. Представители страны-агрессора стараются максимально самоустраниться. Зато говорят, чтобы Украина вела переговоры с "представителями" так называемых ЛНР и ДНР.
- Также Россия связывает все вопросы с политикой. Это, по словам Леонида Кравчука, существенно усложняет процесс переговоров.
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