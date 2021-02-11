В Верховном суде открыли производство по одному из исков об обжаловании указа Владимира Зеленского относительно санкций против 3 телеканалов. Рассмотрение дела состоится 15 марта.

Говорится о блокировке телеканалов, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Согласно указу СНБО, вещание прекратили ZIK, Newsone и "112 Украина".

Ранее Верховный суд отказал в рассмотрении иска против санкций на каналы Медведчука

Кассационный административный суд Верховного суда 11 февраля по одному из исков вынес решение об открытии производства по делу обжалования персональных санкций против ряда медиа.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", Newsone, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку доступ к ним заблокирован,

– сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В иске говорится о том, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Кассационный суд назначил дело к рассмотрению на 15 марта. Заседание состоится в 12:00.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала