Обыски и задержания в Крыму: Украина поднимет этот вопрос в ООН
Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи незаконными обысками и задержаниями крымских татар. Украина 23 февраля вынесет этот вопрос на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН.
Источник:МИД Украины
Россия обязана добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства. Страна агрессор должна положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.
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В Крыму провели обыски
В ночь на 17 февраля состоялись обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова.
Среди упомянутых лиц есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство", что четко указывает на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова.
Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта. О готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировки правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории,
– отметила заместитель главы МИД Эмине Джапаров.
Министерство иностранных дел призвало международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям России во временно оккупированном Крыму.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- Зимой 2014 года в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- Россия включила Крым в свой состав. Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать оккупацию Крыма. Ведущие страны мира ввели санкции против РФ за аннексию Крыма.
- В Украине разрабатывают план деоккупации.
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