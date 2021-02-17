Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи незаконными обысками и задержаниями крымских татар. Украина 23 февраля вынесет этот вопрос на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН.

Россия обязана добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства. Страна агрессор должна положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.

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В Крыму провели обыски

В ночь на 17 февраля состоялись обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова.

Среди упомянутых лиц есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство", что четко указывает на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова.

Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта. О готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировки правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории,

– отметила заместитель главы МИД Эмине Джапаров.

Министерство иностранных дел призвало международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям России во временно оккупированном Крыму.

Обратите внимание! В 2020 году в Крыму также прошла волна обысков в домах крымских татар. Они стартовали в 4 утра в 7 домах одновременно. Тогда задержали 6 крымскотатарских активистов.

Оккупация Крыма Россией: коротко