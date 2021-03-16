СБУ провела обыски в Верховной Раде, Кабмине и СНБО из-за Харьковских соглашений
Служба безопасности Украины провела обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений. В частности, обыскали помещения Верховной Рады, МИД, Кабмина и СНБО.
Источник:СБУ
Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве.
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