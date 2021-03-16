Служба безопасности Украины провела обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений. В частности, обыскали помещения Верховной Рады, МИД, Кабмина и СНБО.

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве. К теме Разумков сомневается, что депутатов привлекут к ответственности за Харьковские соглашения Новость дополняется...